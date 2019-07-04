У Польщі кількість українських заробітчан за останні п’ять років зросла вп’ятеро — консул



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криса поінформувала, що найбільш популярною послугою серед українців у Польщі зараз є постановка на консульський облік

На сьогодні у Польщі перебуває близько півтора мільйона осіб

У Польщі кількість трудових мігрантів з України у порівнянні з 2014 роком зросла уп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса.

«Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб», - повідомила Криса.

Вона додала, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тис. дозволів на проживання.

Збільшення кількості українців в Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій, здійснених консульським відділом у Варшаві. Зокрема, у 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисяч консульських дій, а у 2018 році – ця кількість різко зросла майже до 18 тисяч, тобто, в п’ять разів.

За словами консула, збільшення кількості дій також спостерігається і в інших українських консульських установах – у Кракові, Гданську та Любліні. За нинішні півроку у Варшаві здійснено вже 8,5 тис. консульських дій, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Криса поінформувала, що найбільш популярною послугою серед українців у Польщі зараз є постановка на консульський облік, яка займає 60% від загальної кількості усіх дій в українських консульствах. Це пов’язано із запровадженням у листопаді 2018 року змін до Митного кодексу України щодо порядку ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації на територію України.

«Зараз процедура транзиту відмінена, залишилася лише процедура ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в режимі тимчасового ввезення. Право ввезення транспортного засобу на 60 днів упродовж року в Україну мають лише ті громадяни, які є власниками легкового автомобіля та перебувають на консульському обліку. Через це основною консульською дією в Польщі став консульський облік», - пояснила український дипломат.

Консул зазначила, що українці в Польщі, в основному, виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів і фабрик.

«Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці»,- зауважила консул.

Вона додала, що у Польщі є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.