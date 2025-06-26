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В ЄС незабаром зміняться банкомати: що слід знати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В ЄС незабаром зміняться банкомати: що слід знати
Нові правила допоможуть людям з інвалідністю безпечно користуватися банкоматами самостійно
фото: LETA, Ieva Leiniša

Основна мета змін – полегшити доступ до технологій для людей з різними типами інвалідності

Починаючи з 28 червня 2025 року на всій території Європейського Союзу почнуть діяти нові правила щодо доступності цифрових послуг і пристроїв. Зміни є результатом ухваленої у 2019 році директиви ЄС – Європейського акту про доступність. Основна мета регламенту – полегшити доступ до технологій для людей з різними типами інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на inPoland 

Новий закон охопить платіжні термінали та банкомати. Ці пристрої повинні бути адаптовані до потреб людей з різними типами обмежень: рухливими, сенсорними або когнітивними. Нововведення дозволять сліпим, слабозорим, людям із порушеннями слуху і особам, які пересуваються на кріслі колісному, використовувати банкомати безпечно та самостійно.

Зміни включають голосові сповіщення, щоб людям з вадами зору було легше користуватися пристроями. Також будуть представлені позначки шрифтом Брайля та висококонтрастні дисплеї для полегшення читання вмісту. Нові правила також вимагають, щоб банкомати були сконструйовані та розташовані таким чином, щоб ними було зручно користуватися людям на кріслах колісних.

Зміни стосуватимуться не лише банкоматів. Новим стандартам доступності також повинні відповідати автомати з продажу квитків на вокзалах і автостоянках, а також каси самообслуговування в магазинах. Веб-сайти, мобільні додатки та онлайн-магазини також повинні бути адаптовані до потреб користувачів з обмеженими можливостями.

Раніше «Главком» писав про те, що Європа робить символічний крок назустріч майбутньому: повністю змінює дизайн банкнот євро. 

У 2026 році з'являться нові купюри євро – вперше за більш ніж 20 років Європейський центральний банк (ЄЦБ) повністю оновлює дизайн валюти. З'являться банкноти із птахами, річками, водоспадами та знаковими європейськими культурними символами замість звичних архітектурних мотивів.

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Теги: Європа закон правила банк гроші

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