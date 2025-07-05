Словенія готується до референдуму щодо збільшення витрат на оборону

Депутати Словенії схвалили пропозицію щодо проведення консультативного референдуму з питанням про збільшення витрат країни на оборону. Голосування стосуватиметься підтримки ідеї доведення оборонного бюджету до 3% ВВП на рік до 2030 року, що становить приблизно 2,1 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.

Консультативний референдум не є обов'язковим для виконання урядом. Наразі точна дата його проведення невідома, оскільки Національні збори ще повинні ухвалити постанову про його скликання.

Пропозицію про проведення референдуму одноголосно підтримали Соціал-демократи (SD) та Ліві, а також опозиційні партії Словенська демократична партія (SDS) та Нова Словенія (NSi). Водночас, усі депутати від найбільшої урядової партії «Свобода» виступили проти цієї ініціативи, підкреслюючи розбіжності всередині правлячої коаліції щодо цього питання.

Нагадаємо, Німеччина розглядає масштабну програму з оновлення своїх збройних сил, що може коштувати до €25 млрд. Цей крок є частиною спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО, спрямованих на стримування Росії.

До слова, Москва активізувала свою агресивну риторику проти Європи, намагаючись вплинути на її рішення щодо подальшої підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядатиме будь-яке застосування ракет Taurus Німеччиною проти російських цілей як пряму участь Берліна у війні в Україні.

Це сигналізує те, що Кремль очевидно намагається перешкодити можливому наданню українським силам далекобійного озброєння.

Захарова також виступила з погрозами на адресу Естонії, повторивши заяву голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, який рраніше стверджував, що у разі «агресії НАТО» першими «постраждають Польща та країни Балтії».