Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття

Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті

«Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період», – написав Микола Олещук

У екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука померла дружина. Жінка тривалий час боролася з хворобою. Як інформує «Главком», про це Олещук повідомив у Facebook.

Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті.

«Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч! Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період! Дякую лікарям, що боролись за життя до останнього!», – написав він.

У коментарях Миколі Олещуку висловила співчуття дружина ексголовнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного Олена.

«Колюня, як же ж так, не можу повірити. Тримайся, будь ласка, ми поруч, наш Друже», – написала Олена Залужна.

«Микола Миколайович, дуже співчуваю. Ви зробили все від вас залежне», – висловила співчуття колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Микола Олещук не повідомив подробиць смерті дружини. Відомо, що у пари двоє дітей – донька та син.

Раніше помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну «1000 на 1000».

Також повідомлялося, що у родині засновника та першого командира полку «Азов» сталося горе. Від тяжкої хвороби померла його мама, Олена Анатоліївна.