Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття
«Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період», – написав Микола Олещук
У екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука померла дружина. Жінка тривалий час боролася з хворобою. Як інформує «Главком», про це Олещук повідомив у Facebook.
Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті.
«Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч! Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період! Дякую лікарям, що боролись за життя до останнього!», – написав він.
У коментарях Миколі Олещуку висловила співчуття дружина ексголовнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного Олена.
«Колюня, як же ж так, не можу повірити. Тримайся, будь ласка, ми поруч, наш Друже», – написала Олена Залужна.
«Микола Миколайович, дуже співчуваю. Ви зробили все від вас залежне», – висловила співчуття колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Микола Олещук не повідомив подробиць смерті дружини. Відомо, що у пари двоє дітей – донька та син.
Раніше помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну «1000 на 1000».
Також повідомлялося, що у родині засновника та першого командира полку «Азов» сталося горе. Від тяжкої хвороби померла його мама, Олена Анатоліївна.
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