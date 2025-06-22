Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття
Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті
фото з відкритих джерел

«Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період», – написав Микола Олещук

У екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука померла дружина. Жінка тривалий час боролася з хворобою. Як інформує «Главком», про це Олещук повідомив у Facebook.

Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті.

«Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч! Дякую усім, хто підтримував і надавав допомогу у важкий період! Дякую лікарям, що боролись за життя до останнього!», – написав він.

У коментарях Миколі Олещуку висловила співчуття дружина ексголовнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного Олена.

Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття фото 1

«Колюня, як же ж так, не можу повірити. Тримайся, будь ласка, ми поруч, наш Друже», – написала Олена Залужна.

«Микола Миколайович, дуже співчуваю. Ви зробили все від вас залежне», – висловила співчуття колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Микола Олещук не повідомив подробиць смерті дружини. Відомо, що у пари двоє дітей – донька та син.

Раніше помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну «1000 на 1000».

Також повідомлялося, що у родині засновника та першого командира полку «Азов» сталося горе. Від тяжкої хвороби померла його мама, Олена Анатоліївна.

Читайте також:

Теги: смерть дружина Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Київській області
Через нічну російську атаку на Київщині є загиблі
25 травня, 05:31
Читач по губах розкрив діалог подружжя Макронів після публічного ляпасу
Читач по губах розкрив діалог подружжя Макронів після публічного ляпасу
29 травня, 00:24
Медики намагалися реанімувати хлопця, але він помер від отриманих травм
В Ужгороді студент вистрибнув із вікна гуртожитку
24 травня, 18:34
Микола та Іванна загинули через атаку окупантів
У Луцьку під завалами загинула молода пара
6 червня, 22:52
З-під завалів зруйнованого будинку дістали дівчину
У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи: з-під завалів дістали тіло дівчини
7 червня, 07:04
ДСНС: Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару
У Києві загинуло троє рятувальників під час ліквідації наслідків ударів РФ
6 червня, 08:58
Загинув боєць Грузинського легіону Деметре Дарчіа внаслідок диверсії
На базі Грузинського легіону сталась диверсія: загинув боєць
12 червня, 23:37
За фактом смерті чоловіка слідчими відкрито кримінальне провадження
На Київщині чоловік загинув під час риболовлі
18 червня, 08:46
Коркін помер у середу, 18 червня, в одній із липецьких лікарень, де кілька днів перебував у комі
Російський ексфутболіст згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати
18 червня, 16:35

Події в Україні

Міністр Чернишов після хвилі чуток про втечу повернувся в Україну
Міністр Чернишов після хвилі чуток про втечу повернувся в Україну
Окупанти вдарили по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття
Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття
Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса
Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
Сили оборони знищили ешелон із паливом на окупованому Запоріжжі
Сили оборони знищили ешелон із паливом на окупованому Запоріжжі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
33K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
31K
Путін здивував заявою про свою онуку
25K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем
16K
Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua