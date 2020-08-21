Словенія внесла Україну до «червоної» зони



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Тепер усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію

Уряд Словенії вніс Україну до списку країн «червоної» зони. У зв'язку з цим всі, хто в'їжджають в країну з України повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.

Оновлений список країн «червоної» зони був опубліковано на сайті уряду Словенії.

Зазначається, що нові правила набувають чинності з 21 серпня. Таким чином, усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Винятком є лише ті особи, які мають вид на проживання в Словенії, або володіють нерухомістю.

Всього в списку «червоної» зони Словенії знаходяться 74 країни, серед яких також Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші.

Зазначимо, що в Україні останнім часом збільшується добова кількість виявлених випадків хвороби. Так, за минулу добу, 20 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 106 людей. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 100 643 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної» зони буде віднесено:

місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївку Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Найбільше нових хворих минулої доби виявили у Чернівецькій (285), Тернопільській (185) та Харківській (184) областях.