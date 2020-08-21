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    Словенія внесла Україну до «червоної» зони

    • Розсилка
    Словенія внесла Україну до «червоної» зони

    Тепер усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію

    Уряд Словенії вніс Україну до списку країн «червоної» зони. У зв'язку з цим всі, хто в'їжджають в країну з України повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.

    Оновлений список країн «червоної» зони був опубліковано на сайті уряду Словенії.

    Зазначається, що нові правила набувають чинності з 21 серпня. Таким чином, усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Винятком є лише ті особи, які мають вид на проживання в Словенії, або володіють нерухомістю.

    Всього в списку «червоної» зони Словенії знаходяться 74 країни, серед яких також Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші.

    Зазначимо, що в Україні останнім часом збільшується добова кількість виявлених випадків хвороби. Так, за минулу добу, 20 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 106 людей. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 100 643 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

    До «червоної» зони буде віднесено:

    • місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • місто Самбір Львівської області;
    • місто Біляївку Одеської області;
    • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
    • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

    Найбільше нових хворих минулої доби виявили у Чернівецькій (285), Тернопільській (185) та Харківській (184) областях.

    Україна Словенія хвороби карантин
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