Словенія внесла Україну до «червоної» зони
Тепер усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію
Уряд Словенії вніс Україну до списку країн «червоної» зони. У зв'язку з цим всі, хто в'їжджають в країну з України повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.
Оновлений список країн «червоної» зони був опубліковано на сайті уряду Словенії.
Зазначається, що нові правила набувають чинності з 21 серпня. Таким чином, усі туристи з України повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Винятком є лише ті особи, які мають вид на проживання в Словенії, або володіють нерухомістю.
Всього в списку «червоної» зони Словенії знаходяться 74 країни, серед яких також Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші.
Зазначимо, що в Україні останнім часом збільшується добова кількість виявлених випадків хвороби. Так, за минулу добу, 20 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 106 людей. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 100 643 людей.
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Всього100643
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Одужали51078
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Хворіють47358
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Померли2207
До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
До «червоної» зони буде віднесено:
- місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївку Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
Найбільше нових хворих минулої доби виявили у Чернівецькій (285), Тернопільській (185) та Харківській (184) областях.