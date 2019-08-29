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    «Слуга Народу» виступає за призначення міністром енергетики Оржеля, - джерело

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    Олексій Оржель - «Слуга Народу» виступає за призначення міністром енергетики Оржеля, - джерело
    Олексій Оржель

    Олексій Оржель пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга Народу» за партійним списком

    Партія «Слуга Народу» виступає за призначення міністром енергетики та вугільної промисловості Олексія Оржеля. Про це повідомило джерело в уряді.

    Оржель народився 26 січня 1984 року в Києві, освіта вища, проживає в Києві.

    Вищу освіту здобув в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут».

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    З 2006 року по 2014 рік працював на різних посадах в Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

    Оржель пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга Народу» за партійним списком.

    На сьогодні Оржель - голова Української асоціації відновлюваної енергетики та керівник сектору «Енергетика» офісу ефективного регулювання (BRDO).

    Як повідомлялось, депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу і приступили до обов'язків.

    Джерело: Українські новини

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