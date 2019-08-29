Майбутня фракція «Слуги народу» проведе засідання для погодження складу Кабміну



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Депутат «Слуги народу» Давид Арахамія Фото: ukranews.com

Давид Арахамія: Ми будемо обговорювати кадрові питання, у нас о 12:20 засідання фракції

Майбутня фракція партії «Слуги народу» проведе засідання о 12:20 для погодження складу Кабінету Міністрів. Про це повідомив депутат «Слуги народу» Давид Арахамія.

«Ми будемо обговорювати (кадрові питання), у нас о 12:20 засідання фракції», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи підтримає фракція збереження Арсеном Аваковим посади міністра внутрішніх справ, Арахамія сказав, що це дуже складне питання.

Зазначимо, що партія «Слуга Народу» виступає за призначення міністром енергетики та вугільної промисловості Олексія Оржеля. Він пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга Народу» за партійним списком. На сьогодні Оржель - голова Української асоціації відновлюваної енергетики та керівник сектору «Енергетика» офісу ефективного регулювання (BRDO).

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу і приступили до обов'язків.

Джерело: Українські новини