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    Майбутня фракція «Слуги народу» проведе засідання для погодження складу Кабміну

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    Депутат &laquo;Слуги народу&raquo; Давид Арахамія - Майбутня фракція «Слуги народу» проведе засідання для погодження складу Кабміну
    Депутат «Слуги народу» Давид Арахамія
    Фото: ukranews.com

    Давид Арахамія: Ми будемо обговорювати кадрові питання, у нас о 12:20 засідання фракції

    Майбутня фракція партії «Слуги народу» проведе засідання о 12:20 для погодження складу Кабінету Міністрів. Про це повідомив депутат «Слуги народу» Давид Арахамія.

    «Ми будемо обговорювати (кадрові питання), у нас о 12:20 засідання фракції», - сказав він.

    Відповідаючи на питання, чи підтримає фракція збереження Арсеном Аваковим посади міністра внутрішніх справ, Арахамія сказав, що це дуже складне питання.

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    Зазначимо, що партія «Слуга Народу» виступає за призначення міністром енергетики та вугільної промисловості Олексія Оржеля. Він пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга Народу» за партійним списком. На сьогодні Оржель - голова Української асоціації відновлюваної енергетики та керівник сектору «Енергетика» офісу ефективного регулювання (BRDO).

    Як повідомлялось, депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу і приступили до обов'язків.

    Джерело: Українські новини

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