«Слуга народу» розказав, який комітет у новій Раді буде «найкрасивішим»



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В комітет закордонних справ ввійшли більшість жінок

Майбутній депутат від партії «Слуга народу», голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко розповів про комітет закордонних справ в новій Верховній раді.

Про це Яременко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Розкажу вам про майбутній комітет у закордонних справах. Спершу, для затравки, і щоб процитували в усіх ЗМІ, пару «жовтих» фактів. Організатори навчання лише вчора увечері вперше поставили завдання провести «пробні» засідання комітетів. Але наш комітет уже збирався двічі. Це помітили. І, почав я значить, відчувати на собі недобрі погляди колег. Виявилось - елементарно заздрять. Шепчуться, що комітет у закордонних справах вийшов найкрасивішим. І ви не повірите, зовсім не через мою природну неповторну красу. Більшість нашого складу - пані», - розповів Яременко.

Він зазначив, що вчора відбулась пробна дискусія - обговорення питання ратифікації Стамбульської конвенції.

«А ось учора, під час пробної дискусії - обговорення питання ратифікації Стамбульської конвенції (навмисно обрав складне і неоднозначне питання) я таки побачив наш партійний склад комітету у всій красі. Вони (майбутні депутатки і депутати) емоційні, пристрасні, аргументовані, енергійні. І, о чудо! - чують, дослуховуються до аргументів протилежної сторони. Думаю мине небагато часу, і їх поки тонкі в політичному плані голоси зазвучать дуже гордо і солідно в міжнародних організаціях. Я дуже для цього старатимусь. Бо є заради кого, і заради чого», - зазначив майбутній депутат.

За його словами, навчальне рішення по Стамбульській конвеції вони вчора так і не прийняли.

«Ніхто не виступив проти ратифікації, але зваживши на аргументи «проти» депутати вирішили, що повернутися до питання потрібно лише після змістовної дискусії з радою церков. І мене це надихає. Я ненавиджу людей, які ставлять на груди переможеному ногу. Ці люди, нові молоді депутати, цілком інакші - вони впевнені у своїй правоті, але не вміють і не хочуть ігнорувати інших, прагнуть діалогу, переконати, а не перемогти і добити, відкидають формальний підхід (який я провокативно закидав). Та частина майбутньої влади, яку я вже побачив, мені дуже імпонує. Красивий буде комітет. І я, значить, у ньому», - заявив Яременко.

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

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