Стало відомо, хто лобіює законопроєкт про пенсійну реформу

Запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень

Ексміністр вважає, що Галина Третьякова готує собі бізнес, яким займатиметься після завершення парламентської каденції

Запропонований владою законопроєкт щодо запровадження накопичувального рівня пенсійної системи є лобістським, від цього виграють власники приватних страхових компаній. Про це заявив ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, керівник профільного парламентського комітету Галина Третьякова, просуваючи законопроєкт щодо другого етапу пенсійної реформи, лобіює свої власні бізнес-інтереси.

«Те, що запропонувала пані Галина Третьякова, передбачає 2% єдиного соціального внеску передати недержавним пенсійним фондам, і її бізнес-партнерам», – розповів Рева у ефірі телеканалу «Україна 24».

Ексміністр нагадав, що до обрання народним депутатом Третьякова очолювала Українську федерацію убезпечення – пул найбільших страхових компаній. Тож нині, на думку Реви, вона готує собі бізнес, яким займатиметься після завершення парламентської каденції.

«Чому вона нас туди штовхає? Вона нас туди штовхає, тому що це її комерційний інтерес. Вона очолювала пул страхових компаній. Вона готує собі бізнес. І їй наплювати на вас, шановні громадяни, на державний бюджет, на місцеві громади і на пенсійний фонд», – наголосив Рева.

Раніше народний депутат Вікторія Гриб заявила, що запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки вони не передбачають механізмів захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні внески може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Водночас народний депутат України Муса Магомедов наголосив, що введення накопичувальної пенсійної системи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди.