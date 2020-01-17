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    «Слуги народу» хочуть ввести нові штрафи для водіїв та пішоходів

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    «Слуги народу» хочуть ввести нові штрафи для водіїв та пішоходів

    У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо правил дорожнього руху вночі

    Троє народних депутатів від фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроект, якими збираються всіх учасників дорожнього руху в темну пору доби носити світловідбивні елементи.

    Відповідний законопроект опублікований на сайті Ради.

    Законопроект стосується пішоходів, які рухаються узбіччям чи проїзною частиною. Їх автори законопроекту хочуть зобов’язати в умовах недостатньої видимості та вночі виділити себе.

    За можливості — зробити це за допомогою світловідбивних елементів (стрічок, наклейок, жилетів). За порушення цієї вимоги законопроект передбачає штраф у розмірі 51 гривні.

    Він встановлює обов’язки для посадовців дорожніх служб забезпечувати будівельників, які працюють на дорозі, світловідбивними елементами.

    Також він встановлює обов’язки для водіїв, велосипедистів та погоничів тварин в темну пору доби чи в умовах поганої видимості знаходитись на дорозі у світловідбивних жилетах або кріпити на одях світловідбивні стрічки чи наклейки.

    За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

    закон штраф водій партія Слуга народу
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