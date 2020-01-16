На штрафмайданчик відправилась чергова партія «героїв парковки» (фото)



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Фото: Інспекція з паркування

Інспектори з паркування працюють у дві зміни

Інспектори з паркування продовжують свою роботу на вулицях Києва на локаціях, де спостерігається найбільша проблема з хаотичним паркуванням.

Зокрема, 16 січня інспектори працювали на бульварі Лесі Українки поблизу станції метро «Печерська».

Сьогодні чергова партія порушників ПДР відправляється на штрафмайданчик, повідомляє пресслужба Інспекції.

Як повідомлялося, 13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.

Інспектори з паркування у Києві працюють у дві зміни. Перша зміна працює з 8:00 до 16:00, друга зміна - з 16:00 до 23:00. Зі збільшенням штату працівників буде введено третю зміну - нічну.



