«Слуги народу» вважають, що коронавірус — це «маркетинговий хід» (відео)



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Ольга Василевська-Смаглюк була на засіданні Кабміну й там не було жодного обговорення загрози коронавірусу

Депутатка назвала «маркетинговим ходом» коронавірус Covid-19, від якого у Китаї померли понад 1300 осіб

Депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що історія з китайським коронавірусом — «маркетинговий хід», щоби продати більше медичних масок. За її словами, частина правлячої фракції такої ж думки.

Про це депутатка заявила в ефірі телеканалу «Наш».

«У нашій фракції поділилися депутати на два табори — одні вважають, що коронавірус це дійсно загроза, а другі — що це маркетинговий хід, щоби продати побільше масок. Я належу до другої категорії, я вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами — купила 10 штук по 150 гривень, щоб було», — сказала вона.

Василевська-Смаглюк також розповіла, що 12 лютого була на засіданні Кабміну й там, за її словами, не було жодного обговорення загрози коронавірусу.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.