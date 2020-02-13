На Закарпатті китаєць попросив перевірити його на коронавірус



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Громадянин Китаю не має клінічних ознак хвороби, протягом 14 днів за ним спостерігатимуть медики

В Ужгороді в обласну інфекційну лікарню шпиталізували громадянина Китаю, який сам звернувся до медичного закладу. Про це 13 лютого на пресконференції повідомив Михайло Поляк, директор КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради.

«Вчора увечері, 12 лютого, до нас звернувся громадянин Китаю, який приїхав зранку з Києва. Туди прилетів із Китаю з пересадкою в Дубаї, – каже Михайло Поляк. – Чоловік не має клінічних ознак хвороби, повністю здоровий, але з метою ізоляції ми його госпіталізували».

За словами директора обласної інфекційної лікарні, інкубаційний період коронавірусу триває 14 днів. Увесь цей період іноземець перебуватиме під наглядом медичних працівників. У разі відсутності симптомів чоловіка відпустять.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.