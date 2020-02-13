У Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19



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Новий коронавірус також виявили у водія таксі в Токіо

У японській префектурі Канаґава від нового коронавірусу померла жінка віком 80 років.

Як повідомляє NHK із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії, це перше смерть від коронавірусу Covid-2019 в Японії і друга за межами Китаю.

За інформацією посадовців, жінку госпіталізували в січні з підозрою на пневмонію. 12 лютого її стан здоров'я різко погіршився, а 13 лютого вона померла.

Обстеження показало, що жінка була заражена новим коронавірусом. За інформацією посадовців, вона ніколи не подорожувала за кордон, а тому Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії ухвалило рішення перевірити, яким чином вірус передався до неї.

Окрім того, відомство оголосило, що новий коронавірус виявили у водія таксі віком за 70 років у столиці Японії Токіо. 29 січня він поскаржився на жар, а 13 лютого обстеження показало, що він заражений новим вірусом.

За даними японського міністерства, чоловік протягом останніх 14 днів не перебував у китайських провінціях Хубей і Чжецзян (де спалах коронавірусу найбільш серйозний). Тому відомство розслідуватиме, як саме заразився і він.

Це третя смерть поза межами материкового Китаю. Ще дві сталися у Гонконзі та на Філіппінах.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.