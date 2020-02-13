З Китаю до Одеси йде корабель. У МОЗ запевняють, що коронавірусу там немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На судні минуло два інкубаційних періоди, коронавірус не проявився

У членів екіпажу судна CMA CGM URAL, яке прибуває сьогодні з Китаю в Одесу, немає підозри на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Щодо стану здоров’я членів екіпажу судна CMA CGM URAL, яке прибуває сьогодні в порт міста Одеси. У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ. Про це офіційно повідомили представники компанії CMA CGM санітарно-карантинний підрозділ, що знаходиться у постійному контакті з судном CMA CGM URAL... Зважаючи на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання на СОVID-19 та враховуючи термін 27 днів від виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеси, а також на перевірки членів екіпажу судна у попередніх (портах - ред.) - епідемічна ситуація на судні є благополучною», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що після прибуття судна всі члени екіпажу пройдуть відповідний температурний скринінг та у разі підозри будуть скеровані в спеціальні медичні заклади. Крім того, будуть проведені лабораторні дослідження та тест на СОVID-19. Санітарно-карантинні підрозділи МОЗ, які працюють у порту, відслідковують курс слідування зазначеного судна та володіють інформацією про стан здоров’я екіпажу, запевнили у міністерстві.

Також повідомляється що судно CMA CGM URAL вийшло з останнього порту Китаю Шекоу ще 16 січня 2020 року і до прибуття в Україні здійснювало заходи до портів у Єгипті, Лівані, Туреччині та Румунії.

«У цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак СОVID-19. Жодної підозри не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.