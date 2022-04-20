«Слуги» виступили за заборону в Україні музичних кліпів російських співаків. Але є одне «але»

Російський співак Філіп Кіркоров, який поки не висловився про війну РФ проти України, вимагає звільнити одіозного політика Віктора Медведчука

Заборона не поширюватиметься на тих виконавців, які публічно та відкрито засудили російську агресію проти України

Вісім народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» ініціювали обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Відповідний законопроєкт з’явився у Раді 20 квітня, передає «Главком».

Проєкт закону має на меті безстроково заборонити на території України публічне виконання, публічну демонстрацію і сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, що містять виконання музичного недраматичного твору з текстом співаком-громадянином РФ та/або вироблені фізичною або юридичною особою – резидентом Росії.

Окремо обранці пропонують запровадити виняток для російських виконавців, котрі публічно та відкрито засудили російську агресію проти України. Імена цих артистів збиратиме Міністерство культури України спільно зі Службою безпеки та внесуть до спеціального переліку.

Крім цього «слуги» мають намір заборонити організацію та проведення гастрольних заходів на території України, учасниками яких є громадяни Росії, окрім тих, котрі будуть включені до переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують російську агресію проти України.

Іще політики пропонують на законодавчому рівні визначити поняття національного музичного продукту (це – «результат творчої діяльності та інші культурні блага та культурні цінності в музичній сфері, створені (вироблені, надані) вітчизняними суб’єктами діяльності у музичній сфері, що популяризують духовні, культурні надбання українського народу») та запровадити програми держпідтримки.

Як відомо, в Україні триває 56-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським. До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили співаки та музиканти, політики, пропагандисти та посібники Кремля і дві юридичні особи.