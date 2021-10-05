«Слуги» запустили механізм ліквідації парламенту – Рахманін

Рахманін: «Якщо вам байдужа власна репутація, просто подумайте про репутацію держави»

Своїми намаганнями звільнити голову Верховної Ради Дмитра Разумкова «слуги» запустили механізм самоліквідації Парламенту. Про це заявив народний депутата фракції «Голос» Сергій Рахманін під час засідання у Верховній Раді.

«Те, що відбувається сьогодні, – запуск механізму самоліквідації. Парламент припиняє бути парламентом. Я розумію, що зараз не достукаюся до сердець і мізків людей, як не достукався колись до тих, хто голосував за диктаторські закони. … Якщо вам байдужа власна репутація, просто подумайте про репутацію держави та вищого законодавчого органу» – заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що цього пленарного тижня депутати не зможуть розглянути питання про його відставку. У ході брифінгу він сказав, що за такий короткий період часу неможливо підготувати звіт голови Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌