Разумков про свою відставку цього тижня: об'єктивно неможливо

Дмитро Разумков: затягувати (відставку) не буду, але і робити так, як комусь хочеться – то можна було і в Трускавці проголосувати

Спікер пообіцяв, що не затягуватиме процес своєї відставки

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що цього пленарного тижня депутати не зможуть розглянути питання про його відставку. У ході брифінгу він сказав, що за такий короткий період часу неможливо підготувати звіт голови Верховної Ради.

«Об'єктивно ні, тому що навіть якщо сьогодні надійдуть підписні (листи, – ред.), то фізично аудит Рахункової (палати) з кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо. Об'єктивно неможливо», – зазначив Разумков.

Він пообіцяв, що не затягуватиме процес своєї відставки. Спікер нагадав, що видав підписні листи за свою відставку того ж дня, як вони надійшли.

«І так само буде тут: пройдемо по регламенту – далі визначиться Верховна Рада. За результатами на табло подивимося, куди рухатимемося далі. Затягувати не буду, але і робити так, як комусь хочеться – то можна було і в Трускавці проголосувати», – додав Разумков.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌

Джерело: nv.ua