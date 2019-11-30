Матеріали справи MH17 частково передали до суду Гааги



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Суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року

Частина обвинувального висновку в справі про збитий у 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги.

Про це повідомляє DW.

«Частину обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом Boeing передано в розпорядження суддів окружного суду Гааги», про це в п’ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представниця суду Іоланда Вайннобель..

Як повідомлялося, суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс «Схіпхол», у якому відбуватиметься процес, розташований приблизно за 50 км від Гааги – і за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, звідки в останній рейс вилетів літак рейсу МН17.

Пасажирський Boeing 777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких – діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам – трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.