Матеріали справи MH17 частково передали до суду Гааги
Суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року
Частина обвинувального висновку в справі про збитий у 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги.
Про це повідомляє DW.
«Частину обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом Boeing передано в розпорядження суддів окружного суду Гааги», про це в п’ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представниця суду Іоланда Вайннобель..
Як повідомлялося, суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс «Схіпхол», у якому відбуватиметься процес, розташований приблизно за 50 км від Гааги – і за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, звідки в останній рейс вилетів літак рейсу МН17.
Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.
17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких – діти.
У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам – трьом громадянам Росії і одному українцю.
Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.
Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.