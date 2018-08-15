Смерть дитини від укусу змії: львівська прокуратура завела справу на медиків



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У львівському лікувальному закладі дівчинка перебувала упродовж двох днів

Львівська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов’язків медпрацівниками, що призвело до смерті чотирирічної дівчинки від укусу змії.

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

«Львівською місцевою прокуратурою №1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки малолітній, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (смерть малолітньої дитини)», - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла 12 серпня 2018 року доставлена із Сколівської районної центральної лікарні до комунального закладу Львівської облради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» з попереднім діагнозом – укус змією нижньої кінцівки.

У львівському лікувальному закладі дівчинка перебувала упродовж двох днів, де 14 серпня 2018 року померла.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУ Нацполіції у Львівській області та його хід перебуває на контролі прокуратури області.

Нагадаємо, у львівській лікарні померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому вкусила змія.

Раніше повідомлялося, що у Сколівському районі на Львівщині під час прогулянки 12-річного хлопчика з с. Верхнє Синьовидне за ногу вкусила змія.