Смертельна аварія на Закарпатті: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина (фото)

За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення

На Закарпатті у понеділок, 30 листопада, у результаті зіткнення легковика з вантажівкою на місці загинули четверо людей. Дитину з травмами госпіталізували, проте пізніше вона померла в реанімаційному відділенні. Про це повідомляє управління ДСНС Закарпатської області.

Зазначається, що аварія сталася поблизу села Лалово Мукачівського району.

Як пише місцеве видання mukachevo.net, за попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У ДСНС додали, що насамперед рятувальники витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика та передали його в карету екстреної медичної допомоги. На жаль, попри старання медиків дитина померла у лікарні.

На місці події працюють слідчі та експерти.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 листопада, на Київщині сталися два смертельних ДТП.