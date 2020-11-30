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    Смертельна аварія на Закарпатті: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина (фото)

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    Аварія сталася поблизу села Лалово Мукачівського району - Смертельна аварія на Закарпатті: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина (фото)
    Аварія сталася поблизу села Лалово Мукачівського району

    За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення

    На Закарпатті у понеділок, 30 листопада, у результаті зіткнення легковика з вантажівкою на місці загинули четверо людей. Дитину з травмами госпіталізували, проте пізніше вона померла в реанімаційному відділенні. Про це повідомляє управління ДСНС Закарпатської області.

    Зазначається, що аварія сталася поблизу села Лалово Мукачівського району.

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    Смертельна аварія на Закарпатті: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина (фото)
    Смертельна аварія на Закарпатті: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина (фото)

    Як пише місцеве видання mukachevo.net, за попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

    У ДСНС додали, що насамперед рятувальники витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика та передали його в карету екстреної медичної допомоги. На жаль, попри старання медиків дитина померла у лікарні.

    На місці події працюють слідчі та експерти.

    Як повідомлялося, сьогодні, 30 листопада, на Київщині сталися два смертельних ДТП.

    Теги: ДТП ДСНС Закарпаття машини водій аварія рятувальники
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