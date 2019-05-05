Смертельна ДТП на Вінничині: загинули четверо людей



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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки Mazda, 1976 та 1998 років народження, а також пасажири Fiat Doblo — чоловік та жінка, 1944 та 1945 років народження

Сьогодні о п'ятій ранку в автомобільній аварії загинули четверо людей

У неділю близько 5 години ранку на трасі М-21 «Житомир-Могилів-Подільський» в селі Жежелів Козятинського району сталося зіткнення автомобілів Mazda та Fiat Doblo, внаслідок чого четверо пасажирів легковиків загинуло на місці аварії, обидва водії госпіталізовані, передає прес-служба поліції Вінницької області.

За словами правоохоронців, слідчими діями попередньо встановлено, що автомобіль Mazda, рухаючись в бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки Mazda, 1976 та 1998 років народження, жительки Київської області, а також пасажири Fiat Doblo — чоловік та жінка, 1944 та 1945 років народження, мешканці міста Гайсин Вінницької області.

Обидва водії — 29-річний житель Київської області, який перебував за кермом Mazda, та 42-річна мешканка Гайсина, що керувала Fiat, з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані були доставлені до Козятинської районної лікарні.

Усі обставини та причини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб). Таке правопорушення карається ув’язненням терміном до 10 років.