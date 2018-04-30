Смертельна ДТП у Дніпрі: загинули дві жінки, водій вилетів на тротуар

У результаті сильного удару пасажирку авто викинуло з салону

У Дніпрі в ніч на 30 квітня внаслідок ДТП загинули дві жінки: пішохід та пасажирка автомобіля. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Аварія сталася на вулиці Набережній Заводській близько опівночі. «Водій Аlfa Romeo, ймовірно, не впоравшись з керуванням, на швидкості з’їхав з проїжджої частини



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Фото: Інформатор

У результаті сильного удару пасажирку авто викинуло з салону

У Дніпрі в ніч на 30 квітня внаслідок ДТП загинули дві жінки: пішохід та пасажирка автомобіля.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Аварія сталася на вулиці Набережній Заводській близько опівночі.

«Водій Аlfa Romeo, ймовірно, не впоравшись з керуванням, на швидкості з’їхав з проїжджої частини дороги, збивши при цьому дорожню огорожу, і на пішохідній зоні здійснив наїзд на перехожу», - заявили у ДСНС.

Постраждала жінка померла в кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Також внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля, яку від удару викинуло з салону машини.

Водій отримав забиття голови, його госпіталізували.

Співробітники поліції встановлюють обставини ДТП.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, кількість жертв масштабного ДТП у Кривому Розі, яке сталося 17 квітня, збільшилося до 11. У ніч на 29 квітня помер пасажир маршрутного таксі, який знаходився у тяжкому стані у лікарні.