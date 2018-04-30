Смертельна ДТП у Дніпрі: загинули дві жінки, водій вилетів на тротуар
- Сьогодні, 10:35
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У результаті сильного удару пасажирку авто викинуло з салону
У Дніпрі в ніч на 30 квітня внаслідок ДТП загинули дві жінки: пішохід та пасажирка автомобіля.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Аварія сталася на вулиці Набережній Заводській близько опівночі.
«Водій Аlfa Romeo, ймовірно, не впоравшись з керуванням, на швидкості з’їхав з проїжджої частини дороги, збивши при цьому дорожню огорожу, і на пішохідній зоні здійснив наїзд на перехожу», - заявили у ДСНС.
Постраждала жінка померла в кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.
Також внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля, яку від удару викинуло з салону машини.
Водій отримав забиття голови, його госпіталізували.
Співробітники поліції встановлюють обставини ДТП.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, кількість жертв масштабного ДТП у Кривому Розі, яке сталося 17 квітня, збільшилося до 11. У ніч на 29 квітня помер пасажир маршрутного таксі, який знаходився у тяжкому стані у лікарні.