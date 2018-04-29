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    Події в Україні

    Смертельна ДТП у Кривому Розі: кількість жертв зросла

    У лікарні помер пасажир маршрутки, таким чином у ДТП загинуло 11 людей
    У ніч на 29 квітня в Кривому Розі помер пасажир маршрутного таксі, яке 17 квітня потрапило в ДТП на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. Це 11-я жертва страшної аварії, інформує місцеве видання «Перший Криворізький». У лікарні продовжують перебувати люди, які отримали травми в результаті фатального зіткнення легковика,
    • Вчора, 09:56
    • Розсилка
    ДТП у Кривому Розі
    Фото: 1tv.kr.ua
    ДТП у Кривому Розі

    У лікарні помер пасажир маршрутки, таким чином у ДТП загинуло 11 людей

    У ніч на 29 квітня в Кривому Розі помер пасажир маршрутного таксі, яке 17 квітня потрапило в ДТП на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. Це 11-я жертва страшної аварії, інформує місцеве видання «Перший Криворізький».

    У лікарні продовжують перебувати люди, які отримали травми в результаті фатального зіткнення легковика, автобуса і маршрутки. У реанімації зараз одна людина.

    Деякі пасажири з травмами середньої тяжкості вже вдома, а деякі звертаються за медичною допомогою повторно.

    Нагадаємо, у Кривому Розі близько 6 години ранку у вівторок, 17 квітня, на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».

    У поліції тоді повідомили, що внаслідок ДТП загинули восьмеро людей, понад 18 постраждалих доставлені до лікарні, серед них четверо у вкрай важкому стані. Згодом у лікарні помер ще один чоловік.

    25 квітня у лікарні Кривого Рогу помер ще один  постраждалий у ДТП. Постраждали близько 20 людей.

    За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці затримали водія автомобіля «Мазда», який, за попередніми даними, не пропустив маршрутку, внаслідок чого сталася ДТП.

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