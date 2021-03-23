Смертельна ДТП у Польщі: водіями автобусу з України були батько та син

Чоловік загинув, його син опинився у лікарні

П'ятеро українських пасажирів, які постраждали внаслідок аварії в Польщі 22 березня, знаходяться в лікарні, одна з них – у тяжкому стані. Ще четверо, які не отримали значних травм, вже повернулися в Україну.

Як розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк Суспільному, однією з постраждалих виявилась жінка 74 років.

«Щодо останньої аварії. Старша жіночка, якій дійсно 74 роки є, – вона в дуже тяжкому стані. Їй повинні сьогодні робити операцію, до кінця дня будем знати. Решта четверо знаходяться в шпиталі. Двох обіцяють сьогодні-завтра виписати. Четверо осіб – громадян України, які були відправлені вчора до України, вони вже знаходяться на території України», – розповів Павлюк.

Консул зазначив, що водіями мікроавтобусу були батько та син.

«Щодо загиблого. Мама повинна вчора була їхати. Сьогодні ми від неї інформації не маємо. Син її лежить у лікарні, бо це другий водій. Він так само під наглядом лікарів. За кермом був син, а загинув чоловік. Обоє були водії», – пояснив консул.

Павлюк також розповів, що постраждалі в аварії на тому ж самому місці 6 березні знаходяться у тяжкому стані.

«Там залишається двоє в важкому стані. Ця дівчинка, яка є в Перемишлі – вона в комі знаходиться. І чоловік так само в реанімації, в комі. Ці двоє у дуже тяжкому стані з попередньої аварії», – повідомив він.

Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. В наслідок аварії одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми й були ушпиталені.

Польське видання TVN24 пише, що аварія сталася приблизно на тому ж місці, де перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей.