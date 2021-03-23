Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців

Рятувальникам довелося різати транспорт, щоб дістати жертв

Увечері 22 березня в Миколаївській області на трасі Р-75 Первомайск- Доманівка поблизу міста Первомайськ зіткнулися Opel Astra і Opel Zafira. В результаті ДТП загинули двоє підлітків, постраждали двоє військовослужбовців. Рятувальникам довелося різати транспорт, щоб дістати жертв.

Про це пише Новости-N та «НикВести» з посиланням на рятувальників та правоохоронців.

Наразі відомо, що Opel Astra із підлітками виїхала на зустрічну смугу та протаранила Opel Zafira із військовослужбовцями. Двоє хлопців, які були у Opel Astra загинули. ЗМІ повідомляють, що 16-річний водій одного з легковиків загинув на місці. Його товариш помер у лікарні.

Військовослужбовці – водій впав у кому, його пасажир госпіталізований у відділення травматології.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.