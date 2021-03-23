  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Opel Astra із підлітками виїхала на зустрічну смугу та протаранила&nbsp;Opel Zafira - Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців
    Opel Astra із підлітками виїхала на зустрічну смугу та протаранила Opel Zafira
    Фото: НикВести

    Рятувальникам довелося різати транспорт, щоб дістати жертв

    Увечері 22 березня в Миколаївській області на трасі Р-75 Первомайск- Доманівка поблизу міста Первомайськ зіткнулися Opel Astra і Opel Zafira. В результаті ДТП загинули двоє підлітків, постраждали двоє військовослужбовців. Рятувальникам довелося різати транспорт, щоб дістати жертв.

    Про це пише Новости-N та «НикВести» з посиланням на рятувальників та правоохоронців.

    Наразі відомо, що Opel Astra із підлітками виїхала на зустрічну смугу та протаранила Opel Zafira із військовослужбовцями. Двоє хлопців, які були у Opel Astra загинули. ЗМІ повідомляють, що 16-річний водій одного з легковиків загинув на місці. Його товариш помер у лікарні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців
    Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців
    Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців
    Під Первомайськом авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців

    Військовослужбовці – водій впав у кому, його пасажир госпіталізований у відділення травматології.

    Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.

    Теги: ДТП дороги Миколаївщина машини водій надзвичайні ситуації автомобіль рятувальники транспорт Opel
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies