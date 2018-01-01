У США лютує грип: епідемія охопила 48 штатів

Сезон грипу в Сполучених Штатах триває вже протягом десяти тижнів

Вірусні захворювання на грип у Сполучених Штатах продовжують спостерігатися вже десятий тиждень, охопивши 48 з 50-ти штатів країни та спричинивши смерть принаймні 16-ти дітей.

Про це йдеться в повідомленні в суботу американського інформагентства Reuters.

«Протягом минулого тижня спалах грипу в США посилився, і все більше людей приходили до лікарів та потрапляли службам швидкої допомоги, а рівень госпіталізації був найвищим упродовж майже десяти років», - йдеться в повідомленні.

Сезон грипу в Сполучених Штатах триває вже протягом десяти тижнів і, як очікується, продовжиться ще кілька тижнів. При цьому відзначається, що вирує особливо неприємний вірус штаму А (H3N2), який уже призводив, у тому числі, до летальних випадків, особливо серед людей похилого віку та дітей.

Так, за попередній тиждень внаслідок грипу загинуло шістнадцять дітей, повідомили в Центрі боротьби з хворобами та профілактики. За підсумками сезону, загальна дитяча смертність сягнула 53 людей. Як свідчить статистика, з кожних 100 тис. осіб були госпіталізовані з цим діагнозом в середньому 51,4 людини, що перевищило показники останнього важкого сезону 2014-2015 рр.

Наразі вірус має широке поширення в 48 штатах. Лише тиждень тому ця статистика охоплювала 49 штатів, включаючи Орегон, де зараз спостерігається менша активність хвороби.

Заклади міністерства охорони здоров'я закликають громадян дотримуватися запобіжних заходів під час перебування на вулиці та громадських місцях. Крім того, наголошується, що досі не пізно зробити вакцинацію тим, хто ще її не зробив у США.