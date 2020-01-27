Смертельний коронавірус з Китаю зафіксували на Шрі-Ланці



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Коронавірус вперше зареєстрований на Шрі-Ланці

Хвора 43-річна громадянка Китаю прибула з міста Ухань

На Шрі-Ланці був зареєстрований перший випадок захворювання новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

Про це повідомляє телеканал News 1st.

Уточнюється, що хвора 43-річна громадянка Китаю прибула з міста Ухань.

Відзначається, що вона була госпіталізована в лікарню в суботу, а в понеділок її аналізи на наявність коронавірусу виявилися позитивними.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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