Смертельний коронавірус з Китаю зафіксували на Шрі-Ланці
Хвора 43-річна громадянка Китаю прибула з міста Ухань
На Шрі-Ланці був зареєстрований перший випадок захворювання новим типом коронавірусу 2019 nCoV.
Про це повідомляє телеканал News 1st.
Уточнюється, що хвора 43-річна громадянка Китаю прибула з міста Ухань.
Відзначається, що вона була госпіталізована в лікарню в суботу, а в понеділок її аналізи на наявність коронавірусу виявилися позитивними.
Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.
Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.
Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.
Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.