  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельний коронавірус з Китаю зафіксували на Шрі-Ланці

    • Розсилка
    Коронавірус вперше зареєстрований на Шрі-Ланці - Смертельний коронавірус з Китаю зафіксували на Шрі-Ланці
    Коронавірус вперше зареєстрований на Шрі-Ланці

    Хвора 43-річна громадянка Китаю прибула з міста Ухань

    На Шрі-Ланці був зареєстрований перший випадок захворювання новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

    Про це повідомляє телеканал News 1st.

    Уточнюється, що хвора 43-річна громадянка Китаю прибула з міста Ухань.

    Відзначається, що вона була госпіталізована в лікарню в суботу, а в понеділок її аналізи на наявність коронавірусу виявилися позитивними.

    Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

    Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

    Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

    Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

    Читайте більше: 
    Китай аналізи Шрі-Ланка вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ