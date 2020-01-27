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    У світі

    Через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю

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    Казахстан забезпечив екстрену евакуацію своїх громадян з міста Ухань - Через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю
    Казахстан забезпечив екстрену евакуацію своїх громадян з міста Ухань

    Уряд Казахстану скасував службові відрядження, а також рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Китаю

    Казахстан зупинив безвізовий режим перебування в країні для транзитних пасажирів із Китаю. Про це повідомила 26 січня пресслужба казахстанського прем'єр-міністра.

    Голова уряду Казахстану Аскар Мамін доручив посилити санітарно-епідеміологічний і міграційний контроль у пунктах пропуску на державному кордоні, встановити медичне спостереження за всіма особами, що прибувають із КНР, забезпечити готовність медичних закладів до надання необхідної допомоги, обмежити виїзд до Китаю у службові відрядження, а також рекомендувати утриматися від поїздок у приватних справах та з туристичною метою.

    «Зупинити дію режиму 72-годинного безвізового перебування на території Республіки Казахстан для транзитних пасажирів із КНР... Тимчасово зупинити роботу казахстанської частини МЦПС «Хоргос»... У разі необхідності забезпечити екстрену евакуацію казахстанських студентів та інших громадян РК, які перебувають у місті Ухань», – ідеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту. Перевіряють усіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто подорожує транзитом.

    Станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

    Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

     Читайте також:
    безвізовий режим США Китай Казахстан Вірус Petya.A хвороби інфекція уряд Олексій Гончарук
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