Через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Казахстан забезпечив екстрену евакуацію своїх громадян з міста Ухань

Уряд Казахстану скасував службові відрядження, а також рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Китаю

Казахстан зупинив безвізовий режим перебування в країні для транзитних пасажирів із Китаю. Про це повідомила 26 січня пресслужба казахстанського прем'єр-міністра.

Голова уряду Казахстану Аскар Мамін доручив посилити санітарно-епідеміологічний і міграційний контроль у пунктах пропуску на державному кордоні, встановити медичне спостереження за всіма особами, що прибувають із КНР, забезпечити готовність медичних закладів до надання необхідної допомоги, обмежити виїзд до Китаю у службові відрядження, а також рекомендувати утриматися від поїздок у приватних справах та з туристичною метою.



«Зупинити дію режиму 72-годинного безвізового перебування на території Республіки Казахстан для транзитних пасажирів із КНР... Тимчасово зупинити роботу казахстанської частини МЦПС «Хоргос»... У разі необхідності забезпечити екстрену евакуацію казахстанських студентів та інших громадян РК, які перебувають у місті Ухань», – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту. Перевіряють усіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто подорожує транзитом.

Станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Читайте також: