У ВООЗ заявили, що антибіотики не діють на коронавірус



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Люди похилого віку та люди з захворюваннями більш уразливі до вірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я роз'яснила деякі питання щодо китайського коронавіруса нового типу. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ Twitter.

Як зазначили у ВООЗ, антибіотики є неефективними при лікуванні нового коронавіруса, так як вони діють лише проти бактерій, а не проти вірусів.

«2019-nC0V є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися в якості засобу профілактики або лікування», - заявили у ВООЗ.

Також повідомляється, що люди похилого віку та люди з вже існуючими захворюваннями більш уразливими до захворювання, хоча можуть заразитися люди всіх віків.

Крім цього у ВООЗ підкреслили, що на даний момент немає доказів, що домашні тварини, такі як кішки і собаки, можуть бути інфіковані вірусом. Незважаючи на це, після контакту з тваринами закликають мити руки з милом.

Раніше ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавіруса. Згідно з доповіддю ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, у Китаї оголошений дуже високий рівень загрози коронавіруса.

До слова, як повідомили в МОЗ, станом на 27 січня усі три підозри на новий коронавірус в Україні не підтвердилися.