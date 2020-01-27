Американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю



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З 22 січня на всіх пунктах пропуску через кордон людей, які прибувають у Киргизстан із Китаю перевіряють тепловізорами, щоб виявити тих, у кого висока температура

Громадськості важливо мати розуміння актуальної ситуації зі спалахом вірусу за рахунок прозорих джерел даних, - розробники

Центр системології та проєктування імені Джона Гопкінса представив онлайн-мапу, де в режимі реального часу відстежується поширення нового коронавірусу, що вперше виявили в китайському місті Ухань.

Про це повідомляється на сайті Центру.

«Ми створили цей сервіс, оскільки, на нашу думку, громадськості важливо мати розуміння актуальної ситуації зі спалахом вірусу за рахунок прозорих джерел даних, — пояснила професорка цивільного проєктування Лорен Ґарднер. — Для дослідників ці дані стануть ще ціннішими, адже ми продовжимо їх збирати й далі».

Сервіс доступний за посиланням.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Водночас, в Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається.

Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.