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    Технології

    Американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю

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    <span>З 22 січня на всіх пунктах пропуску через кордон людей, які прибувають у Киргизстан із Китаю перевіряють тепловізорами, щоб виявити тих, у кого висока температура</span> - Американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю
    З 22 січня на всіх пунктах пропуску через кордон людей, які прибувають у Киргизстан із Китаю перевіряють тепловізорами, щоб виявити тих, у кого висока температура

    Громадськості важливо мати розуміння актуальної ситуації зі спалахом вірусу за рахунок прозорих джерел даних, - розробники

    Центр системології та проєктування імені Джона Гопкінса представив онлайн-мапу, де в режимі реального часу відстежується поширення нового коронавірусу, що вперше виявили в китайському місті Ухань.

    Про це повідомляється на сайті Центру.

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    «Ми створили цей сервіс, оскільки, на нашу думку, громадськості важливо мати розуміння актуальної ситуації зі спалахом вірусу за рахунок прозорих джерел даних, — пояснила професорка цивільного проєктування Лорен Ґарднер. — Для дослідників ці дані стануть ще ціннішими, адже ми продовжимо їх збирати й далі».

    Сервіс доступний за посиланням.

    Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

    Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

    Водночас, в Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається.

    Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

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