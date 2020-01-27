Шахраї в Україні почали продавати «вакцини від коронавірусу»



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Аферисти вже придумали спосіб заробити на появі нового вірусу

На тлі поширення в Китаї коронавірусу у світі зчинилася паніка, якою користуються шахраї, пише в понеділок, 27 січня, Сегодня.

Отже, на одному з найбільших українських сайтів інтернет-оголошень 27 січня з'явилася можливість купити якусь «вакцину від коронавірусу».

В описі «товару» говориться, що «розроблено цю протиотруту в Ізраїлі найкращими фахівцями своєї справи».

Заповзятливі аферисти навіть налякали потенційних покупців тим, що «страшний вірус дістався до нас з Китаю».

Власник «диво-вакцини» живе в Харкові, але готовий продати її будь-кому в будь-якій точці України трохи дорожче, ніж на 100 доларів. Вартість такої «пустушки» становить 2,5 тис. гривень.

Як відомо, офіційно Міністерство охорони здоров'я не підтверджувало у госпіталізованих із симптомами ГРВІ на території України наявність смертельної інфекції.

І хоча робота з розробки вакцини дійсно ведеться в декількох країнах, ні МОЗ, ні міжнародне медичне співтовариство не підтвердили дієвість жодної з вакцин, які були створені на сьогоднішній день.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Також у ВООЗ заявили, що антибіотики не діють на коронавірус.