  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом

    • Розсилка
    Туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру, -&nbsp;SkyUp - SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом
    Туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру, - SkyUp

    Компанія призупиняє льотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня

    Авіакомпанія SkyUp, що виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp, призупиняє льотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня у зв'язку з коронавірусом.

    Туроператор повертає своїх туристів із китайського острова Хайнань 29 січня і 1 лютого, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня. Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет», - повідомили в авіакомпанії.

    Туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру.

    Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України оголосило, що з неділі, 26 січня, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київська обл.) розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю, підготовлені фахівці та обладнання.

    ТОВ «Авіакомпанія SkyUp»  зареєстроване в Києві в червні 2016 року. Засновником є ТОВ «ACS-Україна» Тетяни та Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

    Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами «Скайап» є Олександр (50%) і Юрій (50%) Альби.

    Флот авіакомпанії складається з десяти літаків: двох Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 і двох Boeing 737-700.

    Китай Boeing хвороби SkyUp безпека флот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ