SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом



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Туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру, - SkyUp

Компанія призупиняє льотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня

Авіакомпанія SkyUp, що виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp, призупиняє льотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня у зв'язку з коронавірусом.

Туроператор повертає своїх туристів із китайського острова Хайнань 29 січня і 1 лютого, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня. Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет», - повідомили в авіакомпанії.

Туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України оголосило, що з неділі, 26 січня, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київська обл.) розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю, підготовлені фахівці та обладнання.

ТОВ «Авіакомпанія SkyUp» зареєстроване в Києві в червні 2016 року. Засновником є ТОВ «ACS-Україна» Тетяни та Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами «Скайап» є Олександр (50%) і Юрій (50%) Альби.

Флот авіакомпанії складається з десяти літаків: двох Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 і двох Boeing 737-700.