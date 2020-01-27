Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук: Україна підсилює заходи безпеки для захисту від потенційної загрози коронавірусу

З 26 січня в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підсилює заходи безпеки для захисту від потенційної загрози коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі ситуація з розповсюдженням коронавірусу в світі є такою, що потребує особливої уваги. Тому ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання. На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного випадку на захворювання коронавірусом», - написав Гончарук.

За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту. Перевіряють усіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто подорожує транзитом.

«Чому ми ввели такий скрінінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу. Наприклад, якщо людина приїжджає в Київ транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скрінінг ця людина пройде в Мілані», - пояснив Гончарук.

Він повідомив, що сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю, на ньому було 150 людей. Жодної особи з них, у якої були ознаки захворювання, не виявили, всі допущені на територію України.

Усі тварини, що ввозяться в Україну, також проходять обов’язковий спеціальний огляд ветеринарними службами.

«За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державною прикордонною службою, МВС України, Держпродспоживслужби та Державною митною службою України. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям», - запевнив Гончарук.

До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.

Станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Також повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.