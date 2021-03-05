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    ООН б’є на сполох: споживачі викидають на смітник майже п’яту частину харчів

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    За рік викидається на смітник 121 кг продовольства на душу населення - ООН б’є на сполох: споживачі викидають на смітник майже п’яту частину харчів
    За рік викидається на смітник 121 кг продовольства на душу населення
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Експерти застерігають від продуктового марнотратства

    Попри те, що сотні мільйонів людей у світі недоїдають, тільки 2019 року споживачі викинули у сміття близько 1 млрд тонн або 17% харчових продуктів. Про це йдеться у спеціальній доповіді ООН, оприлюдненій 4 березня.

    Як зазначається в дослідженні, в цю статистику потрапили тільки ті продукти харчування, котрі викинули як непотріб з осель, ресторанів, магазинів роздрібної торгівлі та з інших продовольчих магазинів. За даними авторів доповіді, така кількість викинутих продуктів значно вища за ті цифри, котрі наводилися раніше.

    Така ситуація з продуктовим марнотратством спостерігається на тлі того, що лише того ж 2019 року близько 700 млн людей у світі хронічно недоїдали, констатують в ООН.

    «Досі харчові відходи розглядалися як проблема багатого світу», - сказала співавторка доповіді Клементіна О'Коннор, котра є експерткою з питань харчування Програми ООН з довкілля. Однак, за її словами, доповідь показала, що харчові відходи окремих домогосподарств є глобальною проблемою. Загалом із 121 кілограма продовольства, що викидається на душу населення, 74 кг викидається домашніми господарствами, йдеться в доповіді.

    Доповідь зосереджена винятково на тому, що відбувається з харчовими продуктами на рівні споживача, і в ній не розглядається ситуація з харчами, які втрачаються або викидаються в процесі виробництва, зберігання або розподілу.

    «Якби втрата продовольства і відходи були рівнозначні країні, то вона стала б третім за кількістю емітером парникових газів на планеті», - сказав один із співавторів доповіді Річард Своннелл.

    Питання про харчові відходи буде також розглянуто на першому саміті ООН із продовольчих систем, який пройде у вересні або жовтні.

    Одна з цілей ООН в галузі сталого розвитку спрямована на скорочення вдвічі до 2030 року глобальних харчових відходів на душу населення в роздрібній торгівлі й на рівні споживачів.

    Раніше ООН прогнозувала масшабний голод через пандемію коронавірусу.

    Джерело: DW

    Теги: ООН продукти сміття харчування населення
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