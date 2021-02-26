«Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)

На полігон звозяться небезпечні відходи без відповідної ліцензії

Державна екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними. Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, йдеться на сайті відомства.

Так, на території цього суб'єкта господарювання ДЕІ було зафіксовано:

захоронення небезпечних відходів, в тому числі - медичних і будівельних без відповідної ліцензії;

захоронення неперероблених побутових відходів, що заборонено законом України «Про відходи»;

відсутність висновку з оцінки впливу на довкілля та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

незабезпечення захисту земель від засмічення та забруднення.

Сума збитків складає 31,2 млн грн.

Матеріали цієї перевірки передані до Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області, а за фактами порушень вже відкрите кримінальне провадження, зокрема, і за статтею «Екоцид».

«ДЕІ наполягатиме на тому, щоб надання послуг з видалення і захоронення відходів, яке здійснюється КП «Згурівський комбінат комунальних підприємств», було зупинено. Для цього інспекція вже направила позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду. Тримаю цю справу на контролі, тож у разі появи нових даних обов'язково інформуватиму», – підкреслив Мальований.

Нагадаємо, у річці Фоса в Макарівському районі Київщини сталась загибель риби через прорив дамби вiдстiйника заводу та потрапляння рідини у водойму.