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    «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)

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    На полігон звозились неперероблені побутові відходи, що заборонено законом України &laquo;Про відходи&raquo; - «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)
    На полігон звозились неперероблені побутові відходи, що заборонено законом України «Про відходи»
    Фото: Андрій Мальований, Facebook

    На полігон звозяться небезпечні відходи без відповідної ліцензії

    Державна екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними. Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, йдеться на сайті відомства.

    Так, на території цього суб'єкта господарювання ДЕІ було зафіксовано:

    • захоронення небезпечних відходів, в тому числі - медичних і будівельних без відповідної ліцензії;
    • захоронення неперероблених побутових відходів, що заборонено законом України «Про відходи»;
    • відсутність висновку з оцінки впливу на довкілля та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
    • незабезпечення захисту земель від засмічення та забруднення.

    Сума збитків складає 31,2 млн грн.

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    «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)
    «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)
    «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)
    «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)
    «Екоцид» на Київщині: виявлено масштабне захоронення небезпечних відходів (фото)

    Матеріали цієї перевірки передані до Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області, а за фактами порушень вже відкрите кримінальне провадження, зокрема, і за статтею «Екоцид».

    «ДЕІ наполягатиме на тому, щоб надання послуг з видалення і захоронення відходів, яке здійснюється КП «Згурівський комбінат комунальних підприємств», було зупинено. Для цього інспекція вже направила позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду. Тримаю цю справу на контролі, тож у разі появи нових даних обов'язково інформуватиму», – підкреслив Мальований.

    Нагадаємо, у річці Фоса в Макарівському районі Київщини сталась загибель риби через прорив дамби вiдстiйника заводу та потрапляння рідини у водойму.

    Теги: екологія СБУ сміття Київщина інспекція Андрій Мальований
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