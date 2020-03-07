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    Події в Україні

    На Донбасі окупанти гатять із мінометів та БМП, з опівночі – чотири обстріли

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    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - На Донбасі окупанти гатять із мінометів та БМП, з опівночі – чотири обстріли
    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Унаслідок обстрілів втрат серед бійців ЗСУ немає

    Російсько-окупаційні війська від початку доби чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у вечірньому зведенні.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зі станкового протитанкового гранатомета окупанти обстріляли позиції ОС поблизу Красногорівки (10 пострілів).

    Решту обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Зокрема, поблизу Зайцевого окупанти випустили 6 мін із міномета калібру 82 мм, здійснили 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції неподалік Луганського бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, біля Новотошківського – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів), а також з озброєння БМП.

    Унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, поінформували у штабі.

    Нагадаємо, окупанти гатять із важких мінометів, один боєць загинув, один поранений, троє травмовані.

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