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    Сніг, тумани та ожеледь. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах

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    Сніг, тумани та ожеледь. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах

    Сьогодні зранку туман спостерігається у Харківській та Херсонській областях

    Автомобільні дороги на сьогоднішній ранок у більшості областей України сухі, по країні - тумани, місцями ожеледь. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    «Станом на 6:00 20 січня без істотних опадів, лише у Рівненській, Сумській та Чернігівській областях місцями сніг, мжичка у Дніпропетровській та Львівській областях, туман спостерігається у Харківській та Херсонській областях. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Запорізькій області», - повідомили дорожники.

    Як зазначається, на перевальних ділянках доріг Львівської області невеликий сніг, на решті без опадів. Стан покриття в основному сухе, на Торунському та Вишківському перевалах місцями засніжене.

    «На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 271 одиниць техніки та 335 робітників», - додали в Укравтодорі.

    Також синоптики попередили, що Україну накриє антициклон EkartТемпература повітря буде без особливих змін, протягом дня очікується 0 +4 градуси, на сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий та «некомфортний».

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