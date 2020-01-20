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    Україну накриє антициклон Ekart: прогноз погоди на 20 січня

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    Україну накриє антициклон Ekart: прогноз погоди на 20 січня

    Погода в Україні 20 січня буде стабільною, без різких перепадів

    Погода в Україні 20 січня буде сухою завдяки антициклону Ekart, який розігнав з більшої частини Європи дощі і сніги, витіснивши опади.

    Про це синоптик Наталка Діденко написала в соціальній мережі Facebook.

    «Україна опиниться сьогодні, в заключний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати», - пише Діденко.

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    «Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0 +4 градуси, на сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний», - зазначено в повідомленні.

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    Також Діденко зазначає, що в Києві 20-го січня опади малоймовірні, температура повітря вдень буде триматися близько 0 +2 градусів. Вітер буде поривчастим, північно-західним.

    Раніше повідомлялося, що морози прийдуть в Україну на Водохреща, а саме 18−19 січня.

    Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

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