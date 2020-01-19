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    Туман і ожеледиця: прогноз погоди на Водохреща

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    Туман і ожеледиця: прогноз погоди на Водохреща

    У Києві 19 січня очікується сонячна і суха погода

    Погода в Україні на Водохреща очікується холодна й похмура. У деяких регіонах нічна температура опуститься до -7 градусів, вдень також буде невеликий мороз, однак 19 січня буде сухо.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    У Карпатах без опадів, температура вночі -8...-13 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

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    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    19 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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