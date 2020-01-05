Сніг з дощем і вітер: прогноз погоди в Україні на 5 січня



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На заході України очікується суттєве погіршення погодних умов

В Україні різко зміниться погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України очікується суттєве погіршення погодних умов. Мокрий сніг, який почне йти вночі, вдень перетвориться в сніг з дощем і дощ. Можливі хуртовини, так як вітер посилиться до 12 м/с. Температура повітря в регіоні складе 0 +2 градуси, на Закарпатті вдень прогріється до +3 +5 градусів.

В центральній частині країни пройде мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень очікується до +2 градусів.

В Києві 5 січня йтиме мокрий сніг протягом всієї ночі і дня. Температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів. Вітер північно-західний, до 12 м/с.

За прогнозом синоптиків, мокрий сніг припиниться в Україні у понеділок, 6 січня. Частину східних областей накриє сильними зливами і снігом з дощем, а на решта території країни хмарно з проясненнями. Однак температура повітря почне опускатися, вночі в більшості областей знизиться до -4 градусів.