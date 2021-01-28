Снігопад в Україні: без світла залишились жителі чотирьох областей
Найбільше постраждала Одещина – там негода знеструмила 113 населених пунктів
Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Станом на 7 год. 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях, а саме: Одеська – 113, Кіровоградська – 19, Черкаська – 10 та Запорізька – один», - повідомляють рятувальники.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Додамо, що «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор.
Інструкція, як повідомити про проблему:
- потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze;
- звернення автоматично буде передане нам – і ми подбаємо про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.
- Зверніть увагу, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.