Снігопад в Україні: без світла залишились жителі чотирьох областей

Найбільше постраждала Одещина – там негода знеструмила 113 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях, а саме: Одеська – 113, Кіровоградська – 19, Черкаська – 10 та Запорізька – один», - повідомляють рятувальники.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Додамо, що «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор.

Інструкція, як повідомити про проблему: