Біля пунктів обігріву в Києві чергують поліцейські (фото)

Правоохоронці забезпечують порядок біля пунктів обігріву

У період складних погодних умов столичні правоохоронці стежать за порядком та проводять профілактичні бесіди з керівниками підприємств, установ та організацій міста щодо дотримання ними правил благоустрою, зокрема розчищення від снігу прилеглих територій до їх установ.

Також поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок біля пунктів обігріву. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як відомо, у столиці працюють 33 пункти обігріву для осіб, які постраждали від ускладнень погодних умов. В деяких з таких місць можна випити гарячого чаю, отримати теплий одяг, взуття та першу медичну допомогу.

Поліцейські припиняють будь-які правопорушення, які виникають між відвідувачами пунктів обігріву.

У разі ігнорування вимог правил поведінки у громадських місцях та невиконання правил благоустрою столиці на правопорушників складатимуться адміністративні протоколи.

Як повідомлялося, у Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

Також на 8 в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту. У наметах водії можуть зігрітися, забезпечується їжа та гарячі напої. Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.