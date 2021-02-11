У львівському аеропорту через снігопад скасували деякі рейси

Аеропорт планує відновити обслуговування рейсів після 14:00

Міжнародний аеропорт «Львів» 11 лютого скасував два рейси через сильні снігопади – до Києва та Стамбула. Також від вчорашнього вечора через негоду затримується рейс до Мінська, пише Zaxid.net.

Аеропорт скасував вильоти та не приймає рейси як мінімум до 14:00 – зараз прибирають від снігу злітну смугу. Станом на 12:00 скасовані авіарейси PGT420/421 авіакомпанії Pegasus Airlines до Стамбула та рейс 7W 166 авіакомпанії Wind Rose до Києва. Рейси BRU827/828 Мінськ – Львів – Мінськ, які мали виконати ще вчора увечері, затримуються через складні метеоумови у Львові.

Аеропорт планує відновити обслуговування рейсів після 14:00, проте в разі погіршення погоди інші рейси також можуть скасувати. 11 лютого, зокрема, мають відбутися ще два рейси до Києва та Стамбула. У прес-службі аеропорту порадили слідкувати за оновленнями на сайті летовища.

Додамо, що у неділю, 7 лютого, у львівському аеропорту також скасовували рейси через снігопад.

До Львова через снігопади заборонили в’їзд вантажівок. До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року. 11 лютого у Львові очікуються значні опади у вигляді води, мокрого снігу та снігу. Вдень будуть пориви північно-західного вiтру 15-20 м/с, хуртовини та вдень 3-8° морозу.