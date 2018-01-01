Снігопади в Україні не вплинули на рух поїздів

Через негоду прибули до Києва з незначним запізненням лише кілька потягів

Незважаючи на снігопади та заметілі на території України 17-18 січня, залізниця працює в штатному режимі. «Укрзалізниця» повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», створені штаби для оперативного реагування з усунення наслідків погіршення погоди. За



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Потяги відправляються за графіком

Через негоду прибули до Києва з незначним запізненням лише кілька потягів

Незважаючи на снігопади та заметілі на території України 17-18 січня, залізниця працює в штатному режимі. «Укрзалізниця» повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», створені штаби для оперативного реагування з усунення наслідків погіршення погоди. За необхідності будуть залучені снігоочисні та снігоприбиральні машини. Крім того, для ліквідації наслідків снігопадів та ожеледі напоготові й спеціалізована техніка: грейдери, бульдозери на гусеничному ходу, фронтальні навантажувачі.

«Попри негоду та рясний сніг, пасажирські поїзди відправляються за графіком. Через значну кількість снігу прибули з незначним запізненням – до 35 хвилин – два поїзди: №739 Кривий Ріг – Київ та №765 Київ – Херсон. Наразі вибився з графіка через негоду швидкісний поїзд №732 Київ – Запоріжжя. Він прибув на кінцеву станцію з запізненням менше однієї години, оскільки довелося вранці зробити вимушену зупинку через засніженість інфраструктури в Черкаській області», - повідомляють на залізниці.

Зазначається, що «Укрзалізниця» вживає заходів для мінімізації впливу погодних умов на роботу залізниці. «Вчора вдень та цієї ночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії. Так, на заходах зі снігоборотьби було залучено 2542 залізничники та одна снігоочисна колійна машина. По всій території України від льоду та снігу було очищено 2794 стрілочні переводи, 14 пасажирських платформ. Найбільше снігу спостерігалося на станціях Тараса Шевченка та Вапнярка», - інформують на залізниці.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути при трансфері до залізничних вокзалів та станцій.