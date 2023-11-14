Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада

У столиці буде хмарно, вітряно та з періодичними дощем

У вівторок, 14 листопада, в Україні погоду визначатиме циклон із атмосферними фронтами, через що у більшості регіонів очікуються опади. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Південну частину фронти завтра майже не зачеплять. Там без істотних опадів, збільшиться хмарність. У східних областях дощ очікується пізно ввечері.

Температура повітря в Україні в межах +1...6°С. Протягом дня стовпчики термометрів найвище піднімуться на заході та півдні, буде +10...14°С.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У центрі прогнозують +8...11°С. У східних областях +7...10°С. Найхолоднішою буде завтра північна частина, впродовж дня +5...8°С.

Пориви південно-західного вітру можуть досягати у вівторок штормових значень.

У столиці буде хмарно, вітряно, із періодичними дощем. Уночі прогнозується +1...4°С, вдень - +5...7°С.

Читайте також: 14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони