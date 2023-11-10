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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки
фото ілюстративне

Вночі та вранці у неділю в столиці очікується значний дощ

У Київській області на сьогодні, а у Києві на 11 листопада оголосили штормове попередження. Про це пише «Укргідрометцентр».

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 10 листопада, пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Також у суботу в столиці будуть сильні пориви вітру, швидкість яких досягатиме 15-20 м/с. 

За даними фахівців, сильні пориви вітру очікуються й вдень 12 листопада, а вночі та вранці у неділю ще буде значний дощ.

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки фото 1

Через негоду оголошено І рівень небезпечності.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. У західних областях вночі температура опуститься нижче нуля, в решті регіонах – заморозки.

У західних областях: температура вночі від +4 до -2 С; вдень – від +9 до +11 градусів. У північних областях температура вночі від +5 до +3 °С; вдень від +9 до +11 градусів. У центральних областях температура вночі від +3 до +1 °С; вдень від +11 до +13 °С. У східних областях температура вночі від +6 до +3 °С; вдень від +8 до +12 градусів. У південних областях температура вночі від +5 до +3 ° С; вдень від +13 до +15 градусів.

Теги: прогноз погоди Київ Київщина дощ

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