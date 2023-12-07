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За що водіїв можуть оштрафувати у Польщі взимку: порушення та суми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
За що водіїв можуть оштрафувати у Польщі взимку: порушення та суми
Штрафи за порушення в зимовий час стартують від 50 злотих
фото з відкритих джерел

За одне з порушень польські поліцейські можуть забрати реєстраційну картку

Водії у Польщі взимку можуть зіткнутися із чималенькими штрафами – наприклад, якщо погано очистять автомобіль від снігу чи розігріватимуть двигун. Про це повідомляє yavp.pl.

Штрафи за «зимові» порушення стартують від 50 злотих (457 грн). Заплатити доведеться за такі порушення:

  • 50 злотих (457 грн) – за залишення авто з увімкненим двигуном для його розігріву;
  • 100 злотих (914 грн) – за залишення двигуна увімкненим під час простою в зоні житлової забудови;
  • 200 злотих (1828 грн) – штраф за неувімкнені світлові сигнали під час руху в умовах зниженої видимості. Від 150 до 300 злотих (1370-2742 грн) – за зупинку чи стоянку в таких умовах;
  • 300 злотих (2742 грн) – за очищення від снігу автомобіля з увімкненим двигуном;
  • 300 злотих і вісім штрафних балів – штраф за неочищені від снігу фари;
  • 500 злотих (4570 грн) – за їзду на «лисій» гумі. Визначених дат для заміни не існує, це залежить від погодних умов;
  • 500 злотих і 8 штрафних балів – за не очищені від снігу реєстраційні номери;
  • 3 000 злотих (27420 грн) – штраф за рух автомобілем, який недостатньо очищений від снігу.

За останнє порушення у водія можуть тимчасово забрати реєстраційну картку. Раніше за це карали штрафом у 500 злотих та шістьма штрафними балами.

Нагадаємо, в Україні можуть збільшитися штрафи для водіїв. Крім того, може з’явитися відповідальність за дії, які нині не вважаються порушенням. Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті.

Теги: Польща штраф автомобіль зима

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