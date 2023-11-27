Транспорт у сніговій пастці, знеструмлено міста та села: наслідки негоди (оновлюється)

Найскладніша ситуація на Одещині: там снігові перемети сягають півтора метра

Зеленський наголосив, що станом на цей ранок через негоду в 16 областях у понад 2 тис. населених пунктів немає електроенергії, а також перекрито дорожній рух

Станом на ранок 27 листопада негода вирує у більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми з електро- та водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані.

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Унаслідок негоди в Україні на 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

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Міністр закликав водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. «Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють «пункти незламності» та пересувні пункти обігріву!» – зауважив Клименко.

Наслідки негоди в Україні фото з відкритих джерел

Ситуація в регіонах

Одеська область. Найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліція, нацгвардійці, прикордонники.

Негоду зафіксували у кожному районі області, найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський. Загалом станом на ранок без світла залишаються понад 148 тис. споживачів у 349 населених пунктах.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили шість осіб.

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Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. З ознаками переохолодження до медиків звернулися шестеро людей.

Крім того, на Одещині через негоду два пункти пропуску на кордоні з Молдовою припинили пропускати транспорт.

Миколаївська область. Перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 м. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

Черкащина. Поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

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Кіровоградська область. поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Київська область. У столиці оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки, на дорогах ожеледиця. В’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом.

В області знеструмлено понад 40 тис. споживачів у більш ніж 220 населених пунктів. Роботи з відновлення тривають. Водночас у столиці всі споживачі зі світлом. Ситуація наразі контрольована.

Дніпропетровська область. Оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки − у регіоні сильна хуртовина. Комунальні служби міста перевели у посилений режим роботи, на дорогах працює спецтехніка. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними.

Миколаївщина. В області продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди. За даними місцевої влади, наразі в заторах перебуває 10 одиниць транспорту та 18 людей (усі дорослі). Загрози життю людей немає. Рятівна робота триває.

Знеструмлено 266 населених пунктів та 29 частково. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

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Негода на Миколаївщині 27 листопада фото: Віталій Кім

Полтавщина. Через погіршення погодних умов знеструмлені 437 населених пунктів − понад 18 тис. абонентів. За словами голови ОВА Філіпа Проніна, енергетики вже проводять аварійні роботи. Він також додав, що автошляхи на Полтавщині в проїжджому стані. Пасажирський транспорт працює в штатному режимі.

Чернігівська область. Станом на 6 годину ранку без електропостачання залишилися мешканці 60 населених пунктів, або понад 23 тис. абонентів.

Наслідки негоди в Україні фото з відкритих джерел

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський подякував усім рятувальникам, працівникам комунальних служб, Національної поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям. Він наголосив, що станом на цей ранок через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів, перекрито дорожній рух. Усі служби працюють цілодобово.

«Будь ласка, за потреби одразу звертайтеся по допомогу до ДСНС України, Національної поліції та комунальних служб. Будь ласка, дбайте про тих, кому зараз особливо складно», – написав Зеленський.

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Наслідки негоди в Україні фото з відкритих джерел

Додамо, у Карпатах вдарив мороз. На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до -18°. Відтак рятувальники рекомендують утриматись від туристичних походів у гори.

Рятувальники попереджають про туман та сніг у горах фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Укргідрометцентр наголосив, що складні погодні умови зберігатимуться упродовж усього дня 27 листопада. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях − сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Приріст снігового покриву у зазначених областях може сягнути 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

До слова, на одній з одеських котелень впала труба, місто без тепла (відео).