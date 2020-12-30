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    Снігова лавина та дощі. У Карпатах очікують значне погіршення погодних умов

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    Температура повітря у ці дні опуститися трохи нижче нуля градусів - Снігова лавина та дощі. У Карпатах очікують значне погіршення погодних умов
    Температура повітря у ці дні опуститися трохи нижче нуля градусів
    Фото з відкритих джерел

    Туристів просять відмовитися від походів у гори

    У Карпатах очікується погіршення погодних умов 30 – 31 грудня та 1 січня. Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах.

    У ці дні очікується сильний вітер (пориви вітру до 10 м/с, на високогір'ї – до 17 м/с), значні дощі і мокрий сніг, сніг, місцями заметіль.

    Температура повітря у ці дні опуститися трохи нижче нуля градусів, на високогір'ї до -5. Очікується приріст снігового покриву на середньогір'ї до 15 см, на високогір'ї до 25 см.

    «Спостерігатимуться замети, замети снігу. При додатковому навантаженні на сніговий покрив можливе сходження снігових «дощок». Наполегливо радимо утриматися від походів у гори і високогір'я», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на січень.

    Теги: прогноз погоди Закарпаття Карпати (гори) повітря вітер
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